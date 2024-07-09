Веснина: С радостью полечу в Париж, Олимпиада — важный турнир

«Я в составе нашей команды, готовлюсь. Для меня Олимпиада — это важный турнир, и настрой на него самый серьезный. Это большое событие не только для спортсменов, но и для всех людей. Вообще, Олимпиада — это про людей. Поэтому я с радостью полечу в Париж, и вы меня обязательно там увидите!» — приводит слова Весниной «Спорт-Экспресс».

37-летняя Веснина выступит на Олимпиаде в парном разряде в Екатериной Александровой.

Ранее Международная федерация тенниса сообщила, что шесть российских теннисистов сыграют на Олимпиаде в одиночном разряде. У мужчин в список участников вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Павел Котов, у женщин — Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Ранее все они приняли приглашения на Игры от Международного олимпийского комитета.

Теннисный турнир пройдет на Олимпийских играх в Париже с 27 июля по 4 августа. Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице.