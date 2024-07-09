Хорватка Донна Векич стала первой полуфиналисткой Уимблдона

В четвертьфинальном матче Уимблдонского турнира 28-летняя Векич переиграла новозеландку Лулу Сан со счетом 5:7, 6:4, 6:1 и впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема.

Векич третий раз в карьере дошла до ¼ финала на турнирах «Большого шлема» после US Open-2019 и «Ролан Гаррос»-2023. Эту стадию она преодолела впервые. Векич является 37-й ракеткой мира, она выиграла четыре турнира WTA в карьере.

Лулу Сун добралась до ¼ финала Уимблдона, стартовав на турнире с квалификации. В первом круге представительница Новой Зеландии обыграла восьмую ракетку мира из Китая Чжэн Циньвэнь. До нынешнего турнира она выиграла лишь четыре матча в основной сетке на соревнованиях уровня WTA.

За выход в финал единственного в сезоне турнира «Большого шлема» Векич поспорит с победительницей матча между итальянкой Жасмин Паолини и американкой Эммой Наварро.