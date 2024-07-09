Хорватка Донна Векич стала первой полуфиналисткой Уимблдона
Донна Векич обыграла одну из главный сенсаций турнира — Лулу Сан из Новой Зеландии.
Донна Векич обыграла одну из главный сенсаций турнира — Лулу Сан из Новой Зеландии.
В четвертьфинальном матче Уимблдонского турнира 28-летняя Векич переиграла новозеландку Лулу Сан со счетом 5:7, 6:4, 6:1 и впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема.
Векич третий раз в карьере дошла до ¼ финала на турнирах «Большого шлема» после US Open-2019 и «Ролан Гаррос»-2023. Эту стадию она преодолела впервые. Векич является 37-й ракеткой мира, она выиграла четыре турнира WTA в карьере.
Лулу Сун добралась до ¼ финала Уимблдона, стартовав на турнире с квалификации. В первом круге представительница Новой Зеландии обыграла восьмую ракетку мира из Китая Чжэн Циньвэнь. До нынешнего турнира она выиграла лишь четыре матча в основной сетке на соревнованиях уровня WTA.
За выход в финал единственного в сезоне турнира «Большого шлема» Векич поспорит с победительницей матча между итальянкой Жасмин Паолини и американкой Эммой Наварро.
Призовой фонд на Уимблдоне-2024 составит рекордные 50 млн фунтов. Это на 11,9% больше, чем в прошлом году. Победители турнира получат 2,7 млн фунтов, а финалисты — 1,4 млн фунтов.