Синнер прокомментировал поражение от Медведева на Уимблдоне

Медведев одержал победу на Синнером в пяти сетах со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3. В начале третьей партии итальянец брал медицинский тайм-аут из-за недомогания.

— С какими физическими проблемами вы столкнулись? Вам было плохо? Вас стошнило, когда вы уходили с корта?

— Я еще утром чувствовал себя не лучшим образом. Были некоторые проблемы, потом еще накопилась усталость. Было тяжело. Не хочу умалять заслуги Даниила, он показал очень хороший, умный теннис. Вот и все. Я уходил с корта. На самом деле не хотел уходить, но физиотерапевт сказал, что лучше взять паузу, потому что он меня посмотрел и посчитал, что я был не в форме, чтобы играть. Физически мне было тяжело. Это был непростой момент, но старался это преодолеть.

— Можете подтвердить, вам стало плохо, когда вы ушли с корта?

— Да, я чувствовал себя не лучшим образом. Меня не стошнило. Но понадобилось время, кружилась голова. Вне корта был самый тяжелый момент. Вернувшись, я старался изо всех сил. Конечно, расстроен третьим сетом, у меня была пара сетболов, но я не смог их реализовать. В четвертом сете я немного поднял свой уровень. В пятом я плохо провел один гейм на своей подаче, что и определило исход матча", — сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1E3pSV_0n3c?si=KpBHTHD_60FFa0ve" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В полуфинале Медведев встретится с действующим победителем турнира испанцем Карлосом Алькарасом.