Де Минаур снялся с матча против Джоковича в ¼ финала Уимблдона
Вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович выходит в полуфинал престижного турнира без борьбы.
Вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович выходит в полуфинал престижного турнира без борьбы.
Алекс де Минаур из-за проблем со здоровьем отказался играть в четвертьфинальном матче Уимблдона с сербом Новаком Джоковичем. Характер повреждения австралийца не уточняется.
Де Минаур в матче 4-го круга обыграл Артура Фиса (6:2, 6:4, 4:6, 6:3) и покинул корт хромая. Для де Минаура это третий выход в четвертьфинал «Большого шлема» в карьере и второй в сезоне.
В полуфинале Джокович сыграет с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Тейлор Фриц (США).
Из рекордных 24 побед Джоковича на турнирах «Большого шлема» семь — достигнуты на травяных кортах Уимблдонского турнира.
Призовой фонд на Уимблдоне-2024 составит рекордные 50 млн фунтов. Это на 11,9% больше, чем в прошлом году. Победители турнира получат 2,7 млн фунтов, а финалисты — 1,4 млн фунтов.