Де Минаур снялся с матча против Джоковича в ¼ финала Уимблдона

Алекс де Минаур из-за проблем со здоровьем отказался играть в четвертьфинальном матче Уимблдона с сербом Новаком Джоковичем. Характер повреждения австралийца не уточняется.

Де Минаур в матче 4-го круга обыграл Артура Фиса (6:2, 6:4, 4:6, 6:3) и покинул корт хромая. Для де Минаура это третий выход в четвертьфинал «Большого шлема» в карьере и второй в сезоне.

В полуфинале Джокович сыграет с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Тейлор Фриц (США).

Из рекордных 24 побед Джоковича на турнирах «Большого шлема» семь — достигнуты на травяных кортах Уимблдонского турнира.