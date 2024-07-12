11:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Серена Уильямс высмеяла Марию Шарапову, посвятив ей песню: видео

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс посвятила Марии Шараповой песню на вручении премии ESPY Awards.

Серена Уильямс на церемонии вручения спортивной награды сказала, что хочет посвятить песню особенному человеку в своей жизни — Марии Шараповой.

«Она могла бы быть моим теннисным мячом. Она потрясающе блондинистая и очень высокая. Люди говорят, у нас вражда. И мы ведем себя грубо по отношению друг к другу. Но, помимо этого, я обыграла ее 20 раз», — такие слова можно услышать в песне.

Серена Уильямс и Мария Шарапова провели 22 матча на турнирах WTA — 20 раз побеждала американка и лишь дважды представительница России.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь