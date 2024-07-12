Серена Уильямс высмеяла Марию Шарапову, посвятив ей песню: видео
Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс посвятила Марии Шараповой песню на вручении премии ESPY Awards.
Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс посвятила Марии Шараповой песню на вручении премии ESPY Awards.
Серена Уильямс на церемонии вручения спортивной награды сказала, что хочет посвятить песню особенному человеку в своей жизни — Марии Шараповой.
«Она могла бы быть моим теннисным мячом. Она потрясающе блондинистая и очень высокая. Люди говорят, у нас вражда. И мы ведем себя грубо по отношению друг к другу. Но, помимо этого, я обыграла ее 20 раз», — такие слова можно услышать в песне.
Серена Уильямс и Мария Шарапова провели 22 матча на турнирах WTA — 20 раз побеждала американка и лишь дважды представительница России.