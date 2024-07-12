Серена Уильямс высмеяла Марию Шарапову, посвятив ей песню: видео

«Она могла бы быть моим теннисным мячом. Она потрясающе блондинистая и очень высокая. Люди говорят, у нас вражда. И мы ведем себя грубо по отношению друг к другу. Но, помимо этого, я обыграла ее 20 раз», — такие слова можно услышать в песне.