Даниил Медведев не смог выйти в финал Уимблдона

Медведев, дойдя до ½ финала, повторил свое наилучшее достижением на турнире «Большого шлема» на травяном покрытии. На счету Даниила 20 титулов ATP. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на одном — US Open в 2021 году.