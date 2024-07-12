Даниил Медведев не смог выйти в финал Уимблдона
Пятая ракетку мира уступил в полуфинале испанцу Карлосу Алькарасу.
Пятая ракетку мира уступил в полуфинале испанцу Карлосу Алькарасу.
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинальном матче Уимблдона — 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4.
В финале Алькарас, являющийся действующим победителем турнира, сыграет с сильнейшим в противостоянии итальянца Лоренцо Музетти (25-й номер посева) и серба Новака Джоковича (2).
Медведев, дойдя до ½ финала, повторил свое наилучшее достижением на турнире «Большого шлема» на травяном покрытии. На счету Даниила 20 титулов ATP. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на одном — US Open в 2021 году.
Призовой фонд на Уимблдоне-2024 составил рекордные 50 млн фунтов. Это на 11,9% больше, чем в прошлом году. Победители турнира получат 2,7 млн фунтов, а финалисты — 1,4 млн фунтов.