Свентек показала новую ракетку, выполненную из конструктора Lego

«После половины сезона, наполненного вызовами и хорошими моментами, у меня появилось буквально несколько дней, чтобы замедлиться и отдохнуть в одном красивом уголке Польши… Я снова на корте. Взяла с собой ракетку из конструктора Lego на тренировку. Их команда раздвинула границы воображения и реальности, создав эту ракету специально для меня. Удивительно сколько всего можно сделать из блоков Lego», — написала Свентек в одной из своих соцсетей.

В начале года Свентек стала амбассадором бренда Lego в Польше.

В этом сезоне первая ракетка мира в четвертый раз стала победительницей Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос». В финальном матче Свентек обыграла представительницу Италии Джасмин Паолини. Этот титул стал для Свентек пятым в карьере. Ранее она трижды выиграла «Ролан Гаррос» и один раз победила на Открытом чемпионате США. А в преддверии «Ролан Гаррос» польская спортсменка выиграла два турнира категории WTA 1000 в Мадриде и Риме, в обоих финалах она обыграла белорусскую теннисистку третью ракетку мира Арину Соболенко.

На Уимблдоне, который завершился 14 июля, Свентек дошла до третьего круга, где неожиданно уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой.