Свентек показала новую ракетку, выполненную из конструктора Lego
Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема, польская теннисистка Ига Свентек показала ракетку, которую сделали для нее из конструктора Lego.
Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема, польская теннисистка Ига Свентек показала ракетку, которую сделали для нее из конструктора Lego.
«После половины сезона, наполненного вызовами и хорошими моментами, у меня появилось буквально несколько дней, чтобы замедлиться и отдохнуть в одном красивом уголке Польши… Я снова на корте. Взяла с собой ракетку из конструктора Lego на тренировку. Их команда раздвинула границы воображения и реальности, создав эту ракету специально для меня. Удивительно сколько всего можно сделать из блоков Lego», — написала Свентек в одной из своих соцсетей.
В начале года Свентек стала амбассадором бренда Lego в Польше.
В этом сезоне первая ракетка мира в четвертый раз стала победительницей Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос». В финальном матче Свентек обыграла представительницу Италии Джасмин Паолини. Этот титул стал для Свентек пятым в карьере. Ранее она трижды выиграла «Ролан Гаррос» и один раз победила на Открытом чемпионате США. А в преддверии «Ролан Гаррос» польская спортсменка выиграла два турнира категории WTA 1000 в Мадриде и Риме, в обоих финалах она обыграла белорусскую теннисистку третью ракетку мира Арину Соболенко.
На Уимблдоне, который завершился 14 июля, Свентек дошла до третьего круга, где неожиданно уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой.