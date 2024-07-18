Опубликован окончательный список российских спортсменов на Олимпиаде в Париже
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Париже.
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Париже.
В Париже в нейтральном статусе выступят 15 спортсменов из России.
В декабре 2023 года исполком МОК допустил российских и белорусских спортсменов до Олимпиады в нейтральном статусе. Они смогут принять участие только в индивидуальных соревнованиях и без использования национальной символики, а их медали не будут учитываться в общем зачете Игр.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.