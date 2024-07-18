11:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Опубликован окончательный список российских спортсменов на Олимпиаде в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Париже.

Источник: Чемпионат.com

В Париже в нейтральном статусе выступят 15 спортсменов из России.

  • Велоспорт: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица;
  • Гребля на байдарках и каноэ: Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко;
  • Плавание: Евгений Сомов;
  • Прыжки на батуте: Анжела Бладцева;
  • Теннис: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина.

В декабре 2023 года исполком МОК допустил российских и белорусских спортсменов до Олимпиады в нейтральном статусе. Они смогут принять участие только в индивидуальных соревнованиях и без использования национальной символики, а их медали не будут учитываться в общем зачете Игр.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь