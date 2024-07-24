Шарапова вошла в топ-3 лучших теннисисток XXI века по версии ESPN

Пятикратная победительница турниров Большого Шлема Шарапова уступила в рейтинге лишь сестрам Уильямс.

Первое место в рейтинге заняла американка Серена Уильямс, которая за карьеру выиграла 23 турнира Большого шлема в одиночном разряде и имеет в копилке четыре золота Олимпийских игр. Трижды она выиграла Олимпиаду в паре со старшей сестрой Винус Уильямс и один раз в одиночном разряде.

Второе место в списке досталось Винус Уильямс. Она выиграла семь турниров Большого шлема в одиночном разряде и также как и Серена является четырехкратной Олимпийской чемпионкой. Трижды Винус стала победительницей Игр в паре с Сереной и один раз в одиночном разряде.

Действующая первая ракетка мира полька Ига Свентек заняла пятую строчку в рейтинге. На четвертом месте расположилась семикратная победительница турниров Большого шлема из Бельгии Жюстин Энен.

Также в топ-10 вошли: соотечественница Энен Ким Клейстерс (6-е место), представительница Японии Наоми Осака (7-е место), австралийка Эшли Барти (8-е место), спортсменка из Германии Ангелика Кербер (9-е место) и замкнула рейтинг француженка Амели Моресмо, которая сейчас занимает должность директора Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».

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