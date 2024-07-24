Мирра Андреева уверенно вышла в полуфинал турнира WTA в Румынии

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Андреева сделала два эйса и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. Ее соперница ни разу не сумела подать навылет и допустила одну двойную ошибку. В полуфинале Андреева встретится с победительницей матча между Ольгой Данилович из Сербии и Анной Бондарь из Венгрии.

Мирра Андреева во второй раз в своей карьере вышла в полуфинал турнира WTA. В полуфинале «Ролан Гаррос» 17-летняя россиянка уступила итальянке Ясмин Паолини (3:6, 1:6).

Благодаря выходу в полуфинал Андреева вернула себе место в топ-30 мирового рейтинга WTA. В Яссах восходящая звезда мирового тенниса может выиграть свой первый турнир на уровне WTA. До этого Андреева выиграла шесть из семи финалов на уровне ITF.

Стоит отметить, что Андреева — единственная теннисистка на турнире из топ-50 рейтинга WTA.

Турнир в Яссах завершится 26 июля. Это последний турнир для Андреевой перед дебютом на Олимпийских играх в Париже.