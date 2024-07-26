Мирра Андреева отреагировала на выход в первый финал турнира WTA
17-летняя россиянка впервые в карьере вышла в финал на турнирах Женской теннисной ассоциации.
17-летняя россиянка впервые в карьере вышла в финал на турнирах Женской теннисной ассоциации.
32-я ракетка мира Мирра Андреева поделилась эмоциями от выхода в финал турнира WTA-250 в румынских Яссах.
«Выход в первый финал ощущается великолепно — еще одна веха достигнута для меня в этом году. Я стараюсь не думать об этом. Для меня это уже была позитивная неделя, но, конечно, я хочу добиться большего», — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.
В полуфинале Андреева, посеянная под первым номером, обыграла сербку Ольгу Данилович — 3:6, 6:3, 7:6 (7:1). По ходу матча Андреева отыграла двойной матчбол соперницы на своей подаче.
26 июля в финале соревнований Мирра Андреева сразится с россиянкой Элиной Аванесян.
После турнира в Яссах Мирра Андреева сыграет на Олимпийских играх в Париже. Юная россиянка сыграет в Париже в одиночном разряде, паре и миксте. В первом круге одиночного разряда она встретится с польской спортсменкой Магдой Линетт. Андреева сыграет в паре с Дианой Шнайдер, а в миксте — с Даниилом Медведевым.