Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Монреале

Как сообщается на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов, Новак Джокович снялся с представительного турнира в Канаде, который пройдет с 3 по 12 августа.

Новак Джокович последний раз играл на этом турнире в 2018 году. Серб — четырехкратный чемпион канадского «Мастерса». Он побеждал в 2007, 2011, 2012 и 2016 годах.

Новак Джокович участвует в теннисном турнире на Олимпиаде в Париже. Во втором круге рекордсмен по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» переиграл легенду «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля. В третьем круге серб сыграет с немцем Домиником Кепфером.