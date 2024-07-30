Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Монреале
Вместо второй ракетки мира из Сербии в основную сетку прошел российский теннисист Роман Сафиуллин.
Вместо второй ракетки мира из Сербии в основную сетку прошел российский теннисист Роман Сафиуллин.
Как сообщается на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов, Новак Джокович снялся с представительного турнира в Канаде, который пройдет с 3 по 12 августа.
Новак Джокович последний раз играл на этом турнире в 2018 году. Серб — четырехкратный чемпион канадского «Мастерса». Он побеждал в 2007, 2011, 2012 и 2016 годах.
Новак Джокович участвует в теннисном турнире на Олимпиаде в Париже. Во втором круге рекордсмен по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» переиграл легенду «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля. В третьем круге серб сыграет с немцем Домиником Кепфером.
Олимпийские игры завершатся 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.