Первая ракетка России проиграла на старте турнира в США

Касаткина проиграла американке Кэролайн Доулхайд в трех сетах со счетом 6:2, 5:7, 0:6. Для Касаткиной этот матч стал первым, так как она пропускала первый раунд из-за высокого номера посева. Спортсменки провели на корте 2 часа 12 минут.

В третьем круге Доулхайд сыграет с соотечественницей Амандой Анисимовой.

В другом матче дня россиянка Камилла Рахимова уступила в трех сетах со счетом 5:7, 6:4, 4:6 первой ракетке турнира белоруске Арине Соболенко, которая занимает третье место в мировом рейтинге. Соболенко восстановилась после травмы плеча, которую она получила на травяном турнире в Берлине. Из-за повреждения 26-летняя Соболенко была вынуждена сняться с Уимблдона.

Турнир в Вашингтоне завершится 4 августа, его призовой фонд составляет более $900 тысяч. В прошлом году соревнования выиграла американка Коко Гауфф, в финале она обыграла представительницу Греции Марию Саккари. Гауфф не приехала на турнир, так как принимала участие в Олимпийских играх в Париже.