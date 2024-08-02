Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Рублев обыграл француза Артура Риндеркнеша в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 28 минут. За выход в полуфинал Рублев сразится с американцем Фрэнсисом Тиафо, который обыграл соотечественника Александра Ковачевича. На этом турнире Рублев посеян под первым номером, а Тиафо под пятым.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Q6C0_ggmhd8?si=9A6xisjN0YT-BOc8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Турнир в Вашингтоне завершится 4 августа, его призовой фонд составляет более $2 млн.

Ранее Андрей Рублев поднялся на одну строчку в обновленном мировом рейтинге. Теперь россиянин располагается на восьмом месте с 8550 очками. Идущий на девятом норвежец Каспер Рууд отстает от Рублева на пять очков.

Первое место по-прежнему остается за итальянцем Янником Синнером, на второй строчке располагается серб Новак Джокович, замыкает тройку лидеров испанец Карлос Алькарас.