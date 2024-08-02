Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
Российские теннисист Андрей Рублев выиграл матч третьего круга на турнире категории АТР 500 в Вашингтоне.
Российские теннисист Андрей Рублев выиграл матч третьего круга на турнире категории АТР 500 в Вашингтоне.
Рублев обыграл француза Артура Риндеркнеша в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 28 минут. За выход в полуфинал Рублев сразится с американцем Фрэнсисом Тиафо, который обыграл соотечественника Александра Ковачевича. На этом турнире Рублев посеян под первым номером, а Тиафо под пятым.
Турнир в Вашингтоне завершится 4 августа, его призовой фонд составляет более $2 млн.
Ранее Андрей Рублев поднялся на одну строчку в обновленном мировом рейтинге. Теперь россиянин располагается на восьмом месте с 8550 очками. Идущий на девятом норвежец Каспер Рууд отстает от Рублева на пять очков.
Первое место по-прежнему остается за итальянцем Янником Синнером, на второй строчке располагается серб Новак Джокович, замыкает тройку лидеров испанец Карлос Алькарас.