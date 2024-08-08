Бублик исполнил один из самых необычных ударов в истории: видео

Встреча продолжалась 1 час 31 минут. В последнем розыгрыше матча Бублик решил исполнить необычный удар, выбросив ракетку из рук на корт таким образом, чтобы она оказалась под мячом и ударила по нему.

Задумка 27-летнего теннисиста оказалось успешной, однако извлечь из этого пользы для себя не сумел. По правилам тенниса нельзя бить по мячу, не держа ракетку в руке. Так как это был матч-пойнт Шелтона, то розыгрыш закончил встречу и принес американцу победу. После этого теннисисты обнялись в центре корта.

Примечательно, что через три часа после окончания матча Бублик и Шелтон сыграли вместе в парном турнире, где уступили итальянцу Яннику Синнеру и британцу Джеку Дрэйперу (6:7, 1:6).

Бублик является уроженцем Гатчины (Ленинградская область). До 2016 года он выступал за Россию, после чего сменил спортивное гражданство на казахстанское. На данный момент он занимает 25-е место в одиночном рейтинге ATP.