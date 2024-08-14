Первая ракетка России с победы стартовала на турнире в Цинциннати

Напомним, Касаткина неудачно начала турниры американской серии. Ранее она вылетела в двух стартовых для себя матчах на соревнованиях в Вашингтоне и Торонто. Американская серия завершится последним в сезоне турниром Большого шлема — Открытым чемпионатом США. Он стартует 26 августа и завершится 8 сентября.