Первая ракетка России с победы стартовала на турнире в Цинциннати

Матч между двумя россиянками завершился в пользу Касаткиной со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут. Во втором круге Касаткина, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, встретится с победительницей матча между двумя американками Каролин Доулхайд — Тейлор Таунсенд.
Напомним, Касаткина неудачно начала турниры американской серии. Ранее она вылетела в двух стартовых для себя матчах на соревнованиях в Вашингтоне и Торонто. Американская серия завершится последним в сезоне турниром Большого шлема — Открытым чемпионатом США. Он стартует 26 августа и завершится 8 сентября.
В других матчах дня россиянка Анастасия Потапова также прошла во второй круг турнира в Цинциннати, обыграв француженку Клару Бюрель в трех сетах со счетом 6:4, 2:6, 6:1. В следующем круге она встретится с итальянкой Джасмин Паолини.
Сегодня, 14 августа, в борьбу за титул в Цинциннати вступят Анна Калинская, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова и Мирра Андреева. Завтра, 15 августа, в матче первого круга сыграет Анастасия Павлюченкова.
Турнир категории WTA 1000 в Цинциннати завершится 19 августа, его призовой фонд составляет более $3,2 млн.