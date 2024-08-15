Медведев вылетел в первом матче на втором «Мастерсе» подряд

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Медведев сделал семь подач навылет, допустил семь двойных ошибок и не сумел реализовать ни одного брейк-поинта. На счету его соперника четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-поинт из четырех.