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Медведев вылетел в первом матче на втором «Мастерсе» подряд

Первая ракетка России Даниил Медведев проиграл чеху Иржи Легечке (6:7, 4:6) в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.

Источник: Reuters

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Медведев сделал семь подач навылет, допустил семь двойных ошибок и не сумел реализовать ни одного брейк-поинта. На счету его соперника четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-поинт из четырех.

Медведев потерпел второе подряд поражение после выступления на Олимпийских игр в Париже, где он вылетел на стадии ⅛ финала. Ранее 28-летний россиянин во втором круге «Мастерса» в Монреале уступил испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине (4:6, 6:1, 2:6).

С учетом олимпийского турнира это третье поражение для Медведева подряд. Последний раз такая серия у него была осенью 2022 года.

Среди россиян в Цинциннати продолжают выступления Андрей Рублев и Карен Хачанов, которые проведут во втором круге сегодня вечером. Рублев встретится с китайцем Чжан Чжичжэнем, а Хачанову предстоит сыграть с четвертой ракеткой мира Александром Зверевым.

В третьем круге Легечка встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо, который обыграл бронзового призера Олимпийских игр в Париже итальянца Лоренцо Мусетти (3:6, 2:6).

«‎Мастерс» в Цинциннати завершится 19 августа. Действующим победителем турнира является Новак Джокович, который в прошлогоднем финале обыграл Карлоса Алькараса (5:7, 7:6, 7:6). 37-летний серб не принимает участие в турнире и не сможет защитить титул.