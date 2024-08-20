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Синнер обыграл Тиафо в финале «‎Мастерса»‎ в Цинциннати

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (7:6, 6:2) в финале теннисного турнира серии «‎Мастерс» в Цинциннати.

Источник: AP 2023

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. На счету Синнера 12 эйсов, две двойные ошибки и два из восьми реализованных брейк-пойнтов. На счету Тиафо пять подач навылет и две двойные ошибки.

Синнер завоевал пятый титул в этом сезоне. Ранее 23-летний итальянец стал чемпионом Australian Open, а также победил на турнирах ATP в Роттердаме, Майами и Галле. Кроме того, Синнер стал самым молодым чемпионом «‎Мастерса» в Цинциннати с 2008 года.

Синнер и Тиафо отправляются в Нью-Йорк, где с 26 августа по 8 сентября пройдет Открытый чемпионат США по теннису (US Open). Действующим победителем турнира является Новак Джокович, который в прошлогоднем финале обыграл Даниила Медведева (6:3, 7:6, 6:3).