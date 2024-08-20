Синнер обыграл Тиафо в финале «‎Мастерса»‎ в Цинциннати

Синнер завоевал пятый титул в этом сезоне. Ранее 23-летний итальянец стал чемпионом Australian Open, а также победил на турнирах ATP в Роттердаме, Майами и Галле. Кроме того, Синнер стал самым молодым чемпионом «‎Мастерса» в Цинциннати с 2008 года.