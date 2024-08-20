Синнер дважды провалил допинг-тест, но избежал дисквалификации

В марте 2024 года Янник Синнер дважды сдал положительный допинг-тест на анаболический препарат клостебол на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.
Расследование Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) установило, что образцы были загрязнены спреем, который физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на собственном пальце. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт по неосторожности делал ему без перчаток.
«Мы воодушевлены тем, что не было обнаружено никакой вины или халатности со стороны Янника Синнера. Мы также хотели бы отметить надёжность процесса расследования и независимую оценку фактов в рамках теннисной антидопинговой программы, которая позволила ему продолжить выступления. Эта ситуация была непростой для Янника и его команды. Она подчёркивает необходимость того, чтобы игроки и их окружение проявляли максимальную осторожность при использовании продуктов или осуществлении процедур. Честность имеет первостепенное значение в нашем спорте», — говорится в пресс-релизе ATP.
«Я оставлю этот сложный и крайне неудачный период позади. Продолжу делать всё, что в моих силах, чтобы обеспечить соблюдение антидопинговой программы ITIA. У меня есть команда, которая тщательно соблюдает свои требования», — заявил Синнер.
Несмотря на отсутствие дисквалификации, первая ракетка мира лишится 400 очков и призовых — в Индиан-Уэллсе итальянец дошел до полуфинала, где проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. Он заработал на турнире 325 тысяч долларов.
19 августа 23-летний Синнер стал чемпионом другого «Мастерса» в США. В матче за титул на турнире в Цинциннати Янник обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 7:6 (7:4), 6:2.