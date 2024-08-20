Синнер дважды провалил допинг-тест, но избежал дисквалификации

«Мы воодушевлены тем, что не было обнаружено никакой вины или халатности со стороны Янника Синнера. Мы также хотели бы отметить надёжность процесса расследования и независимую оценку фактов в рамках теннисной антидопинговой программы, которая позволила ему продолжить выступления. Эта ситуация была непростой для Янника и его команды. Она подчёркивает необходимость того, чтобы игроки и их окружение проявляли максимальную осторожность при использовании продуктов или осуществлении процедур. Честность имеет первостепенное значение в нашем спорте», — говорится в пресс-релизе ATP.