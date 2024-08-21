Сестра Мирры Андреевой сенсационно обыграла 11-ю ракетку мира

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. Андреева выполнила четыре подачи навылет, реализовала три из пяти брейк-пойнтов и допустила три двойные ошибки. На счету американки десять эйсов, семь двойных ошибок и три из пяти реализованных брейк-пойнтов.
В следующем раунде 20-летняя россиянка сыграет с победительницей встречи между Лулу Сун из Новой Зеландии и Марией Карле из Аргентины.
Эрика Андреева является старшей сестрой восходящей звезды мирового тенниса Мирры Андреевой. Разница в возрасте у сестер составляет чуть менее трех лет. Сейчас Эрика занимает 89-е место в рейтинге WTA. Она впервые в своей карьере обыграла соперницу из топ-20.
Коллинз была первой сеянной на турнире в Монтеррее. Перед началом сезона 30-летняя американка объявила о планах завершить карьеру в конце года. В феврале этого года она находилась на 71-м месте в рейтинге WTA. Весной Коллинз сумела выдать серию из 15 побед подряд, выиграв турниры WTA в Майами и Чарльстоне, благодаря чему сумела вернуться в элиту женского тенниса.
Турнир в Монтеррее завершится в субботу, 24 августа. Действующим победителем турнира является хорватка Донна Векич, которая в прошлогоднем финале обыграла француженку Каролин Гарсию (6:4, 3:6, 7:5).