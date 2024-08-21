Сестра Мирры Андреевой сенсационно обыграла 11-ю ракетку мира

Коллинз была первой сеянной на турнире в Монтеррее. Перед началом сезона 30-летняя американка объявила о планах завершить карьеру в конце года. В феврале этого года она находилась на 71-м месте в рейтинге WTA. Весной Коллинз сумела выдать серию из 15 побед подряд, выиграв турниры WTA в Майами и Чарльстоне, благодаря чему сумела вернуться в элиту женского тенниса.