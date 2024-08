Мирра Андреева — об Олимпиаде: Это жесть, я думала, что умру

«Какие эмоции от Олимпиады? Это жесть. Я думала, что умру. Я ожидала большего от организации. Я просто думала, что будет как на “Ролан Гаррос”, но приезжаю — а там из еды коробка с яблоками лежит. И кола в холодильнике. Не представляю, что бы у меня потом в животе творилось. Мы жили в Best Western отеле в Булонском лесу. В олимпийскую деревню я съездила, мне понравилось. В следующий раз там бы жила», — сказала Андреева на YouTube-канале What The Vlog.