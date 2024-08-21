Мирра Андреева — об Олимпиаде: Это жесть, я думала, что умру

24-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями от выступления на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже.
«Какие эмоции от Олимпиады? Это жесть. Я думала, что умру. Я ожидала большего от организации. Я просто думала, что будет как на “Ролан Гаррос”, но приезжаю — а там из еды коробка с яблоками лежит. И кола в холодильнике. Не представляю, что бы у меня потом в животе творилось. Мы жили в Best Western отеле в Булонском лесу. В олимпийскую деревню я съездила, мне понравилось. В следующий раз там бы жила», — сказала Андреева на YouTube-канале What The Vlog.
В финале женского парного разряда Андреева и Шнайдер уступили итальянскому дуэту Жасмин Паолини и Саре Эррани со счетом 6:2, 1:6, 7:10. 17-летняя Мирра и 20-летняя Диана завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Это единственная награда российских спортсменов, выступавших в нейтральном статусе на Играх в Париже.
Также Мирра прокомментировала выступление в миксте с Даниилом Медведевым. В первом круге олимпийского турнира они уступили итальянцам Саре Эррани и Андреа Вавассори — 3:6, 2:6.
«Я переживала, ужас. Но, честно сказать, я ожидала худшего. В целом могу сказать, что играла неплохо. Микст мы с ним уже играли на выставочном турнире против Бадосы и Циципаса. Проиграли 6:7, но хотя бы не 1:6. Понравилось ли мне? Не прямо в восторге, но было неплохо», — добавила Андреева.