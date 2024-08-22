Соболенко выступила за равные призовые у мужчин и женщин

«С точки зрения телевидения, с точки зрения продажи билетов, с любой точки зрения это несправедливо. Конечно, мужчины всегда будут физически сильнее женщин, но это не значит, что мы не работаем так же усердно, как они. Женщины заслуживают того, чтобы им платили столько же денег, сколько и мужчинам», — сказала Соболенко.