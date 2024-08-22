Соболенко выступила за равные призовые у мужчин и женщин

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, выигравший «Мастерс» в Цинциннати, заработал 1,04 млн долларов призовых. Соболенко за победу на женском турнире в Цинциннати получила в два раза меньше — 524,7 тыс. долларов.
«С точки зрения телевидения, с точки зрения продажи билетов, с любой точки зрения это несправедливо. Конечно, мужчины всегда будут физически сильнее женщин, но это не значит, что мы не работаем так же усердно, как они. Женщины заслуживают того, чтобы им платили столько же денег, сколько и мужчинам», — сказала Соболенко.
За свою карьеру Соболенко заработала около 24,8 млн долларов призовых. После победы на турнире в Цинциннати она вошла в топ-15 теннисисток в истории по количеству заработанных призовых.