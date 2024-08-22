Арина Соболенко впервые рассказала, как на нее повлияла смерть Кольцова

19 марта стало известно о гибели бывшего капитана сборной Беларуси по хоккею Константина Кольцова в Майами. Местная полиция заявила, что он покончил с собой. Кольцов и Соболенко на протяжении нескольких лет состояли в романтических отношениях.
«Однажды я потеряла отца, и теннис помог мне это пережить. Поэтому в момент смерти Кольцова подумала, что мне нужно просто продолжать идти вперед, играть, делать своё дело, чтобы отделить личную жизнь от карьеры. Я бы сказала, что у меня были большие проблемы со здоровьем, потому что я не останавливалась. Было очень эмоционально и очень стрессово, и в какой-то степени негативно повлияло на моё психическое здоровье.
Вероятно, оглядываясь назад прямо сейчас, я бы сказала, что лучшим решением было сделать паузу, перезагрузиться и начать все заново. Но я сделала то, что сделала. В конце я заплатила за свое решение, но очень рада, что в моей жизни есть теннис. Он действительно помог мне пройти через все и стать сильнее», — приводит слова Соболенко The Guardian.
После трагедии вторая ракетка мира решила не сниматься с турнира категории WTA-1000 в Майами.
26-летняя Соболенко побеждала на двух турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде — Открытый чемпионат Австралии в 2023 и 2024 годах, а также вместе с бельгийкой с Элизе Мертенс на двух турнирах в парном разряде — Открытый чемпионат США 2019 года, Открытый чемпионат Австралии 2021 года. В 2023 году на протяжении 8 недель теннисистка занимала первую строчку в рейтинге WTA.