Арина Соболенко впервые рассказала, как на нее повлияла смерть Кольцова

«Однажды я потеряла отца, и теннис помог мне это пережить. Поэтому в момент смерти Кольцова подумала, что мне нужно просто продолжать идти вперед, играть, делать своё дело, чтобы отделить личную жизнь от карьеры. Я бы сказала, что у меня были большие проблемы со здоровьем, потому что я не останавливалась. Было очень эмоционально и очень стрессово, и в какой-то степени негативно повлияло на моё психическое здоровье.



Вероятно, оглядываясь назад прямо сейчас, я бы сказала, что лучшим решением было сделать паузу, перезагрузиться и начать все заново. Но я сделала то, что сделала. В конце я заплатила за свое решение, но очень рада, что в моей жизни есть теннис. Он действительно помог мне пройти через все и стать сильнее», — приводит слова Соболенко The Guardian.