Рыбакина прекратила сотрудничество с тренером перед US Open

«Всем привет. После пяти лет сотрудничества Стефано и я больше не работаем вместе. Я благодарна ему за его работу на корте и желаю всего лучшего в будущем. Спасибо всем вам за поддержку», — написала Рыбакина в одной из соцсетей.
Под руководством Вукова в 2019 году Рыбакина впервые вошла в топ-50 мирового рейтинга. В этом же году она выиграла свой первый титул на уровне WTA в Бухаресте и получила номинацию на премию WTA «Новичок года». В 2022 году Елена Рыбакина стала победительницей турнира Большого шлема — Уимблдона. В финале представительница Казахстана обыграла Онс Жабер из Туниса.
Также за карьеру Рыбакина выиграла турниры в Хобарте в 2020 году; Риме и Индиан-Уэллсе в 2023 году; Брисбене, Абу-Даби и Штутгарте в 2024 году.
15 августа Елена Рыбакина проиграла 24-й ракетке мира Лейле Фернандес из Канады в своем стартовом матче на турнире категории WTA 1000 в американском Цинциннати.
На последнем в сезоне турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США (US Open) Елена Рыбакина в первом круге встретится с победителем квалификации. US Open стартуе в Нью-Йорке 26 августа и завершится 8 сентября.