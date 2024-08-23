Александрова вышла в полуфинал турнира в Монтеррее

Встреча продолжалась 1 час 57 минут. Александрова сделала семь эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала три из десяти брейк-пойнтов. Ее соперница сделала четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и выиграла два брейк-пойнта из пяти.