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Александрова вышла в полуфинал турнира в Монтеррее

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла китаянку Юэ Юань (7:5, 7:6) в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Монтеррее.

Источник: Reuters

Встреча продолжалась 1 час 57 минут. Александрова сделала семь эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала три из десяти брейк-пойнтов. Ее соперница сделала четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и выиграла два брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале Александрова сыграет с 57-й ракеткой мира Лулу Сан из Новой Зеландии, которая в четвертьфинале обыграла россиянку Эрику Андрееву (6:4, 6:3).
Ранее эти соперницы встречались однажды в 2022 года — тогда победу одержала Александрова (7:5, 7:6).

В другом полуфинале сыграют 13-я ракетка мира Эмма Наварро из США и 35-я ракетка мира Линда Носкова из Чехии.