Умер бывший тренер Федерера и Сафина Петер Лундгрен

«Покойся с миром, папа.️ Один из лучших, к сожалению, покинул нас слишком рано. Тренер, игрок, друг и отец. Он вдохновлял и помогал многим как на корте, так и за его пределами. Впечатление, которое он произвел, и воспоминания о нем будут жить всегда», — написал сын тренера Лукас Лундгрен в соцсетях.