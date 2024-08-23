Умер бывший тренер Федерера и Сафина Петер Лундгрен

«Покойся с миром, папа.️ Один из лучших, к сожалению, покинул нас слишком рано. Тренер, игрок, друг и отец. Он вдохновлял и помогал многим как на корте, так и за его пределами. Впечатление, которое он произвел, и воспоминания о нем будут жить всегда», — написал сын тренера Лукас Лундгрен в соцсетях.
О причинах смерти Петера Лундгрена не сообщается. В прошлом году ему ампутировали часть левой ноги после перелома лодыжки.
За свою карьеру теннисиста Лундгрен дошел до финала Открытого чемпионата Австралии в парном разряде в 1988 году. Также он выиграл шесть турниров Гран-при и ATP (3 из них в одиночном разряде).
После окончания игровой карьеры Лундгрен в 1996 году начал работать в качестве тренера. Его первым подопечным стал чилиец Марсело Риос, который под руководством Лундгрена вошел в десятку сильнейших игроков мира.
С ноябре 2000 и до конца 2003 года Лундгрен тренировал швейцарца Роджера Федерера, который за это время выиграл 10 турниров, включая свой первый турнир Большого шлема — Уимблдон. Как позднее рассказал Федерер, он прекратил сотрудничество со шведским специалистом, так как оно стало рутинным и задерживало его дальнейшее развитие как игрока.
Закончив работу с Федерером Лундгрен в середине апреля 2004 года стал тренером Марата Сафина. В сотрудничестве со шведским специалистом Сафин смог выиграть четыре турнира, в том числе став победителем двух турниров серии Мастерс и Открытого чемпионата Австралии, где в полуфинале обыграл Федерера.
«Я не верил в себя, пока не начал работать с Петером», — сказал Сафин после финального матча, в котором он победил австралийца Ллейтона Хьюитта.