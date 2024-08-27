Джокович сравнялся с Федерером по выигранным матчам на US Open

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. Джокович исполнил восемь подач навылет, допустил десять двойных ошибок и реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.