Джокович сравнялся с Федерером по выигранным матчам на US Open

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. Джокович исполнил восемь подач навылет, допустил десять двойных ошибок и реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.
Джокович выиграл свой 89-й матч на US Open и вышел на второе место по этому показателю в Открытой эре (с 1968 года), сравнявшись с пятикратным чемпионом US Open Роджером Федерером. Рекорд принадлежит американцу Джимми Коннорсу, который выиграл 98 матчей.
Во втором круге Джокович встретится со своим соотечественником Ласло Джере. Теннисисты встречались друг с другом в 1/16 финала прошлогоднего US Open. Тогда матч завершился волевой победой Джоковича (4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3).
Открытый чемпионат США по теннису завершится 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является Новак Джокович, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Даниила Медведева (6:3, 7:6, 6:3). С 2008 года ни одному теннисисту не удавалось защитить титул на US Open.
Джокович является четырехкратным победителем US Open (2011, 2015, 2018, 2023).