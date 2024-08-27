Кудерметова проиграла Мертенс в первом круге US Open

Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. Кудерметова выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету ее соперницы пять подач навылет, шесть двойных ошибок и четыре из десяти реализованных брейк-пойнтов.
Изначально соперницей Кудерметовой должна была стать бывшая вторая ракетка мира Онс Жабер, однако 29-летняя теннисистка из Туниса снялась с US Open из-за травмы спины.
Кудерметова потерпела четвертое поражение подряд. 27-летняя россиянка пятый раз за шесть лет не смогла преодолеть барьер первого круга на US Open.
Соперницей Мертенс во втором круге станет австралийка Айла Томлянович, которая обыграла американку Энн Ли (6:4, 6:4).
Также барьер первого круга не смогла пройти россиянка Анна Блинкова, уступившая 13-й ракетке мира американке Эмме Наварро (1:6, 1:6). Во второй круг вышли Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Эрика Андреева. Сегодня за выход в эту стадию поборются еще семь россиянок.
Открытый чемпионат США по теннису завершится 8 сентября. Действующим победителем турнира в женском одиночном разряде является американка Коко Гауфф, которая в прошлогоднем финале обыграла белоруску Арину Соболенко (2:6, 6:3, 6:2).