Кудерметова проиграла Мертенс в первом круге US Open

Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. Кудерметова выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету ее соперницы пять подач навылет, шесть двойных ошибок и четыре из десяти реализованных брейк-пойнтов.