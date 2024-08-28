Калинская и Потапова с побед начали выступление на US Open

Калинская обыграла американку Лорен Дэвис в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Теннисистка провели на корте 1 час 6 минут. В следующем круге 25-летняя россиянка встретится с представительницей Венгрии Анной Бондарь.
Занимающая 38-е место в мировом рейтинге Анастасия Потапова в матче первого круга победила представительницу Канады Лейлу Фернандес в трех сетах со счетом 2:6, 6:4, 7:5. В следующем круге Потапова сыграет с Варварой Лепченко из США.
Также во второй круг Открытого чемпионата США вышли Людмила Самсонова, обыгравшая китаянку Ван Цян со счетом 6:2, 7:5. Серебряный призер Олимпийских игр в Париже Диана Шнайдер, она победила Надю Подорску из Аргентины со счетом 6:0, 6:1 за 52 минуты. И занимающая 27-е место в мировом рейтинге Анастасия Павлюченкова. 33-летняя россиянка в матче первого круга обыграла австралийку Тайлу Престон.
Камилла Рахимова — единственная из российских теннисисток не смогла преодолеть первый круг соревнований. Рахимова попала в основную сетку как лаки-лузер и встречаалась с первой ракеткой мира из Польши Игой Свентек. Россиянка уступила Свентек в двух сетах со счетом 4:6, 6:7 (6:8).
Последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке в 144-й раз и завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $75 млн. Это на десять миллионов больше предыдущего розыгрыша. Впервые в истории турнира призовые в первом круге составят $100 тысяч.