Медведев и Сафиуллин победили соперников на старте US Open

Занимающий пятое место в мировой рейтинге Даниил Медведев в матче первого круга обыграл представителя Сербии Душана Лайовича в четырех сетах со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:1. Теннисисты провели на корте 2 часа 35 минут. В следующем круге первая ракетка России встретится с венгром Фабианом Марожаном.
В другом матче дня 57-й номер мирового рейтинга Роман Сафиуллин также пробился во второй круг US Open. Сафиуллин победил американца Мэттью Форбса в трех сетах со счетом 6:4, 7:6 (7:2), 6:2. Спортсмены провели на корте 2 часа 27 минут. Во втором круге российский теннисист сыграет с итальянцем Маттео Арнальди.
22-я ракетка мира Карен Хачанов не смог выйти во второй круг соревнований. В стартовом матче Хачанов в пятисетовом противостоянии уступил британцу Дэниелу Эвансу со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6. Встреча продолжалась 5 часов 35 минут.
Матч Хачанова стал самым продолжительным в истории US Open. Он превзошел встречу 1992 года между Стефаном Эдбергом и Майклом Чангом, которая длилась 5 часов 26 минут.
Также турнир покидает 25-летний Павел Котов. Российский теннисист в матче первого круга проиграл бельгийцу Зизу Бергсу со счетом 2:6, 6:4, 2:6, 6:3, 6:7 (7:10).
Последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке в 144-й раз и завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $75 млн. Это на десять миллионов больше предыдущего розыгрыша. Впервые в истории турнира призовые в первом круге составят $100 тысяч.