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Рублев совершил невероятный камбэк в матче второго круга US Open

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата США.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

В матче второго круга шестая ракетка мира Рублев встречался с французом Артуром Риндеркнешем. По ходу поединка россиянин проиграл две стартовые партии, но смог переломить ход матча и победить. 26-летний Рублев одолел Риндеркнеша в пяти сетах со счетом 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте 4 часа 9 минут.

Пятисетовый матч Рублева и Риндеркнеша стал 113-м в этом году на турнирах Большого шлема и побил рекорд по этому показателю в Открытую эру по количеству таких матчей в мужском одиночном разряде за календарный год. Ранее рекорд был установлен в 1992 году (112).

В следующем круге Рублев встретится с представителем Чехии Иржи Легечкой.

Последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке в 144-й раз и завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $75 млн. Это на десять миллионов больше предыдущего розыгрыша. Впервые в истории турнира призовые в первом круге составят $100 тысяч.