Рублев совершил невероятный камбэк в матче второго круга US Open

Пятисетовый матч Рублева и Риндеркнеша стал 113-м в этом году на турнирах Большого шлема и побил рекорд по этому показателю в Открытую эру по количеству таких матчей в мужском одиночном разряде за календарный год. Ранее рекорд был установлен в 1992 году (112).