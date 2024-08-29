Первая ракетка России вылетела во втором круге US Open

13-я ракетка мира Касаткина встречалась с американкой Пейтон Стирнс. 27-летняя россиянка уступила Стирнс в двух сетах со счетом 1:6, 6:7 (3:7). В третьем круге Стирнс встретится с хорваткой Донной Векич, обыгравшей представительницу Бельгии Грет Миннен.
Напомним, Касаткина неудачно выступила на турнирах американской серии. Ранее она вылетела в двух стартовых для себя матчах на соревнованиях в Вашингтоне и Торонто. А также уступила в матче второго круга в Цинциннати.
В другом матче дня занимающая 31-е место в мировом рейтинге Екатерина Александрова победила 16-летнюю американку Иву Йович в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 7:5. Спортсменки провели на корте 3 часа. В следующем раунде Александрова сыграет с прошлогодней финалисткой Ариной Соболенко из Беларуси.
Последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке в 144-й раз и завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $75 млн. Это на десять миллионов больше предыдущего розыгрыша. Впервые в истории турнира призовые в первом круге составили $100 тысяч.