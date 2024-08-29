Джокович на отказе соперника вышел в третий круг US Open

В матче второго круга Джокович встречался с соотечественником Ласло Джере. 37-летний Джокович выиграл два стартовых сетах, а в третьем сете при счете 2:0 Джере отказался от борьбы из-за травмы.
В третьем круге 24-кратный победитель турниров Большого шлема и олимпийский чемпион Парижа встретится с представителем Австралии Алексеем Попыриным.
Эта победа стала для Новака Джоковича 90-й в карьере на турнирах Большого шлема. Он стал единственным теннисистом в Открытой эре (с 1968 года), кто смог одержать столько побед. Рекорд принадлежит американцу Джимми Коннорсу, который выиграл 98 матчей.
Последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке в 144-й раз и завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $75 млн. Это на десять миллионов больше предыдущего розыгрыша. Впервые в истории турнира призовые в первом круге составили $100 тысяч.