Юная фанатка повторила образ Арины Соболенко на US Open: видео

«Это то, что заставляет меня двигаться дальше. Видеть, как молодое поколение вдохновляется мной… Это вдохновляет и меня саму. Большое спасибо. Ты такая милая. Надеюсь, что тоже скоро достигнешь высокого уровня», — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.