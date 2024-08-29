Юная фанатка повторила образ Арины Соболенко на US Open: видео

Девочка повторила образ второй ракетки мира, надев платье, а также она нарисовала на руке татуировку, как у Соболенко.
«Это то, что заставляет меня двигаться дальше. Видеть, как молодое поколение вдохновляется мной… Это вдохновляет и меня саму. Большое спасибо. Ты такая милая. Надеюсь, что тоже скоро достигнешь высокого уровня», — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.
Напомним, Соболенко в матче второго круга обыграла представительницу Италии Лючию Бронцетти со счетом 6:3, 6:1. В следующем круге Соболенко сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.
В другом матче дня белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала победу над француженкой Кларой Бюрель со счетом 6:1, 6:4. В третьем круге Азаренко встретится с китаянкой Ван Яфань.
Последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке в 144-й раз и завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $75 млн. Это на десять миллионов больше предыдущего розыгрыша. Впервые в истории турнира призовые в первом круге составили $100 тысяч.