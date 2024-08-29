Хачанов эмоционально высказался о поражении на старте US Open

«Вчера у меня был один из самых длинных и эмоциональных матчей в карьере. Сегодня я проснулся с ощущением, будто меня избили битой. Я старался не показывать, но после пяти с половиной часов, в пятом сете у меня все тело сводило судорогами. Я не говорю, что проиграл из-за этого. Это не оправдание. Условия были одинаковыми для обоих и в конце это была битва характеров.



Я ужасно разочарован, что не смог победить. После таких поражений очень тяжело восстанавливаться морально. Профессиональный спорт ассоциируется с ментальной силой, но немногие говорят о ментальной усталости, выгорании, самокритике и отчаянии.



Пожалуйста, я прошу вас проявить уважение. Не нужно добивать лежачего. Может я и упал, но я точно не уничтожен. Я уверен, что смогу пройти этот этап, проделать нужную работу и вернуться еще сильнее. Буду благодарен за поддержку. Давайте будем добрыми друг к другу. Меньше ненависти, больше любви и мир станет лучше», — написал Хачанов в соцсетях.