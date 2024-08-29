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Хачанов эмоционально высказался о поражении на старте US Open

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение в первом круге Открытого чемпионата США.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, 22-я ракетка Хачанов в первом круге уступил британцу Дэниелу Эвансу со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6. Встреча продолжалась 5 часов 35 минут.

Матч Хачанова стал самым продолжительным в истории US Open. Он превзошел встречу 1992 года между Стефаном Эдбергом и Майклом Чангом, которая длилась 5 часов 26 минут.

«Вчера у меня был один из самых длинных и эмоциональных матчей в карьере. Сегодня я проснулся с ощущением, будто меня избили битой. Я старался не показывать, но после пяти с половиной часов, в пятом сете у меня все тело сводило судорогами. Я не говорю, что проиграл из-за этого. Это не оправдание. Условия были одинаковыми для обоих и в конце это была битва характеров.

Я ужасно разочарован, что не смог победить. После таких поражений очень тяжело восстанавливаться морально. Профессиональный спорт ассоциируется с ментальной силой, но немногие говорят о ментальной усталости, выгорании, самокритике и отчаянии.

Пожалуйста, я прошу вас проявить уважение. Не нужно добивать лежачего. Может я и упал, но я точно не уничтожен. Я уверен, что смогу пройти этот этап, проделать нужную работу и вернуться еще сильнее. Буду благодарен за поддержку. Давайте будем добрыми друг к другу. Меньше ненависти, больше любви и мир станет лучше», — написал Хачанов в соцсетях.


Последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке в 144-й раз и завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $75 млн. Это на десять миллионов больше предыдущего розыгрыша.