Джокович добился исторического достижения в мировом теннисе

Благодаря этому успеху Джокович стал первым игроком в истории мужского и женского тенниса, кому удалось покорить отметку в 90 побед на каждом из четырех

турниров «Большого шлема». На счету серба также 94 победы на Australian Open, 96 побед на «Ролан Гаррос» и 97 побед на Уимблдоне.