Джокович добился исторического достижения в мировом теннисе

Минувшей ночью 37-летний серб победил соотечественника Ласло Дьере (6:4, 6:4, 2:0 — отказ) и одержал 90-ю юбилейную победу на Открытом чемпионате США по теннису (US Open), опередив по этому показателю швейцарца Роджера Федерера (89).
Благодаря этому успеху Джокович стал первым игроком в истории мужского и женского тенниса, кому удалось покорить отметку в 90 побед на каждом из четырех
турниров «Большого шлема». На счету серба также 94 победы на Australian Open, 96 побед на «Ролан Гаррос» и 97 побед на Уимблдоне.
В июне 2022 года Джокович стал первым теннисистом в истории, которому удалось одержать минимум 80 побед на всех турнирах «Большого шлема». Вторым по числу побед на каждом из мейджоров идет Роджер Федерер, у которого в активе по 73 победы.
В третьем круге US Open Джокович сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина. Теннисисты трижды встречались друг с другом и все три раза побеждал Джокович.
Открытый чемпионат США по теннису завершится 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является Новак Джокович, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Даниила Медведева (6:3, 7:6, 6:3). С 2008 года ни одному теннисисту не удавалось защитить титул на US Open.
Джокович является 24-кратным победителем турниров «Большого шлема», в том числе четырехкратным победителем US Open (2011, 2015, 2018, 2023).