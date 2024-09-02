Чжэн Циньвэнь вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США

Встреча закончилась в 2:15 по нью-йоркскому времени — это самое позднее завершение женского матча в истории US Open. Игра стала повторением финала Олимпийских игр 2024 года в Париже. Тогда Чжэн Циньвэнь выиграла со счетом 6:2, 6:3 и впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой.