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Чжэн Циньвэнь вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 обыграла соперницу в самом позднем женском матче в истории US Open.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Чжэн Циньвэнь победила хорватскую теннисистку Донну Векич в четвертом круге US Open — 7:6 (2), 4:6, 6:2. Игра продолжалась 2 часа 53 минуты.

Встреча закончилась в 2:15 по нью-йоркскому времени — это самое позднее завершение женского матча в истории US Open. Игра стала повторением финала Олимпийских игр 2024 года в Париже. Тогда Чжэн Циньвэнь выиграла со счетом 6:2, 6:3 и впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой.

Китаянка второй год подряд сыграет в ¼ финала этого турнира «Большого шлема». Ей будет противостоять вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко.

Баланс встреч Чжэн и Соболенко — 2:0 в пользу Арины. В частности, Соболенко была сильнее Чжэн Циньвэнь в единственном на данный момент финале турнира «Большого шлема» в карьере 21-летней китаянки. Это произошло в Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.