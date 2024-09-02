Чжэн Циньвэнь вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США

Чжэн Циньвэнь победила хорватскую теннисистку Донну Векич в четвертом круге US Open — 7:6 (2), 4:6, 6:2. Игра продолжалась 2 часа 53 минуты.
Встреча закончилась в 2:15 по нью-йоркскому времени — это самое позднее завершение женского матча в истории US Open. Игра стала повторением финала Олимпийских игр 2024 года в Париже. Тогда Чжэн Циньвэнь выиграла со счетом 6:2, 6:3 и впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой.
Китаянка второй год подряд сыграет в ¼ финала этого турнира «Большого шлема». Ей будет противостоять вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко.
Баланс встреч Чжэн и Соболенко — 2:0 в пользу Арины. В частности, Соболенко была сильнее Чжэн Циньвэнь в единственном на данный момент финале турнира «Большого шлема» в карьере 21-летней китаянки. Это произошло в Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.