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Самсонова завершила выступление на US Open, проиграв Свентек

Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила Иге Свентек из Польши в матче четвертого круга Открытого чемпионата США.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

16-я ракетка мира Самсонова проиграла первой ракетке мира Свентек в двух сетах со счетом 4:6, 1:6. Спортсменки провели на корте 1 час 31 минуту. В ¼ финала Ига Свентек встретится с американкой Джессикой Пегулой, которая выбила из борьбы серебряного призера Олимпиады в Париже в парном разряде россиянку Диану Шнайдер.

Самсонова повторила свое лучшее достижение на турнирах Большого шлема дойдя до четвертого круга на US Open. Ранее она вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2022 году.

После поражения Самсоновой в женской сетке не осталось ни одной россиянки. Ранее турнир покинули Камила Рахимова, Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Эрика Андреева, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.

Ига Свентек благодаря победе над Самсоновой превзошла достижение Марии Шараповой на турнирах Большого шлема. Она выиграла 83 матча из 100 на ТБШ, у Шараповой было 82 победы в 100 матчах.

Возглавляет рейтинг с победами в первых 100 матчах на турнирах Большого шлема Моника Селеш — 93, далее идет Крис Эверт (90), Штеффи Граф (87), Мартина Хингис (87), Серена Уильямс (86) и Винус Уильямс (85).

Последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке в 144-й раз и завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $75 млн. Это на десять миллионов больше предыдущего розыгрыша.