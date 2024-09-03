Самсонова завершила выступление на US Open, проиграв Свентек

16-я ракетка мира Самсонова проиграла первой ракетке мира Свентек в двух сетах со счетом 4:6, 1:6. Спортсменки провели на корте 1 час 31 минуту. В ¼ финала Ига Свентек встретится с американкой Джессикой Пегулой, которая выбила из борьбы серебряного призера Олимпиады в Париже в парном разряде россиянку Диану Шнайдер.