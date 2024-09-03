Самсонова завершила выступление на US Open, проиграв Свентек

16-я ракетка мира Самсонова проиграла первой ракетке мира Свентек в двух сетах со счетом 4:6, 1:6. Спортсменки провели на корте 1 час 31 минуту. В ¼ финала Ига Свентек встретится с американкой Джессикой Пегулой, которая выбила из борьбы серебряного призера Олимпиады в Париже в парном разряде россиянку Диану Шнайдер.
Самсонова повторила свое лучшее достижение на турнирах Большого шлема дойдя до четвертого круга на US Open. Ранее она вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2022 году.
После поражения Самсоновой в женской сетке не осталось ни одной россиянки. Ранее турнир покинули Камила Рахимова, Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Эрика Андреева, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.
Ига Свентек благодаря победе над Самсоновой превзошла достижение Марии Шараповой на турнирах Большого шлема. Она выиграла 83 матча из 100 на ТБШ, у Шараповой было 82 победы в 100 матчах.
Возглавляет рейтинг с победами в первых 100 матчах на турнирах Большого шлема Моника Селеш — 93, далее идет Крис Эверт (90), Штеффи Граф (87), Мартина Хингис (87), Серена Уильямс (86) и Винус Уильямс (85).
Последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке в 144-й раз и завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $75 млн. Это на десять миллионов больше предыдущего розыгрыша.