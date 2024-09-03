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Медведев встретится с Синнером в четвертьфинале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет против первой ракетки мира итальянца Янника Синнера в ¼ финала Открытого чемпионата США.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Медведев в четвертом круге обыграл 34-ю ракетку мира португальца Нуну Боржеша в трех сетах со счетом 6:0, 6:1, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут.

Даниил Медведев в пятый раз подряд вышел в четвертьфинал на US Open и одержал 372-ю победу в туре.

«Я стараюсь много работать. Иногда получается, иногда нет. Бывают дни, когда мне труднее выходить на корт и тренироваться, но у меня такой менталитет: если другой парень тренируется больше меня, то у меня меньше шансов на победу, а я хочу побеждать всегда. Поэтому я стараюсь тренироваться как можно больше», — сказал Медведев в интервью на корте Нику Кирьосу.

Соперником Медведева в четвертьфинале станет первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который обыграл американца Томми Пола в трех сетах со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:1. Спортсмены провели на корте 2 часа 42 минуты.

«Для меня огромная честь играть на этом корте. Мне нравится играть вечером. Спасибо всем за поддержку, это потрясающе. Мне показалось, что мы оба играли не в свой лучший теннис. Было немного ветрено, поэтому мы пытались найти свой ритм. Мне удалось найти его в конце матча, но я могу гордиться собой. Сегодня был сложный соперник, так что я очень рад, что вышел в следующий раунд», — сказал Синнер в интервью на корте.

Даниил Медведев ведет в противостоянии с Янником Синнером со счетом 7−5. Последний раз теннисисты встречались в четвертьфинале Уимблдона, где Медведев одержал победу в пятисетовом матче.


Последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке в 144-й раз и завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $75 млн. Это на десять миллионов больше предыдущего розыгрыша.