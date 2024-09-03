Медведев встретится с Синнером в четвертьфинале US Open

«Для меня огромная честь играть на этом корте. Мне нравится играть вечером. Спасибо всем за поддержку, это потрясающе. Мне показалось, что мы оба играли не в свой лучший теннис. Было немного ветрено, поэтому мы пытались найти свой ритм. Мне удалось найти его в конце матча, но я могу гордиться собой. Сегодня был сложный соперник, так что я очень рад, что вышел в следующий раунд», — сказал Синнер в интервью на корте.