Соболенко вышла в полуфинал US Open, повторив достижение Серены

Вторая ракетка мира Соболенко обыграла седьмую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь в двух сетах со счетом 6:1, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 14 минут.
В полуфинале Соболенко сыграет с американкой Эммой Наварро, которая впервые вышла в полуфинал на турнирах Большого шлема, обыграв испанку Паулу Бадосу.
Как сообщает Opta Sport, 26-летняя Соболенко повторила достижение Серены Уильямс 8-летней давности на турнирах Большого шлема с хардовым покрытием. Представительница Беларуси стала первой теннисисткой после Серены Уильямс (2015−2016), которая вышла в полуфиналы Australian Open и US Оpen два года подряд.
«Если вы попадете в топ-5, то в любом случае все будут считать вас фаворитом. Но, как я всегда говорю, дело не в фаворите, а в том, насколько сильно ты готов бороться. В матчах будут сложные моменты, когда ты будешь чувствовать себя не лучшим образом, и тебе придется через это пройти. Чжэн играет в такой невероятный теннис. Мне было очень тяжело с ней играть», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.
Также Соболенко отреагировала на присутствие Роджера Федерера на матче.
«Я видела его там, видела на большом экране. Я почти уверена, что он пришел посмотреть на Тиафо и Димитрова, но все равно я подумала: “Ладно, я должна показать свой лучший теннис, чтобы ему понравилось”. Я должна показать свои навыки. Ну, вы знаете, навыки слайса, выхода к сетке и все такое прочее. Да, это был приятный момент. Приятно видеть его рядом», — сказала Соболенко в интервью после матча.
Напомним, в прошлом году Соболенко дошла до финала на US Open, где проиграла американке Коко Гауфф.
Последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке в 144-й раз и завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $75 млн.