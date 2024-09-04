Соболенко вышла в полуфинал US Open, повторив достижение Серены

«Если вы попадете в топ-5, то в любом случае все будут считать вас фаворитом. Но, как я всегда говорю, дело не в фаворите, а в том, насколько сильно ты готов бороться. В матчах будут сложные моменты, когда ты будешь чувствовать себя не лучшим образом, и тебе придется через это пройти. Чжэн играет в такой невероятный теннис. Мне было очень тяжело с ней играть», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.