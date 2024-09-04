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Соболенко вышла в полуфинал US Open, повторив достижение Серены

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Вторая ракетка мира Соболенко обыграла седьмую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь в двух сетах со счетом 6:1, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 14 минут.

В полуфинале Соболенко сыграет с американкой Эммой Наварро, которая впервые вышла в полуфинал на турнирах Большого шлема, обыграв испанку Паулу Бадосу.

Как сообщает Opta Sport, 26-летняя Соболенко повторила достижение Серены Уильямс 8-летней давности на турнирах Большого шлема с хардовым покрытием. Представительница Беларуси стала первой теннисисткой после Серены Уильямс (2015−2016), которая вышла в полуфиналы Australian Open и US Оpen два года подряд.

«Если вы попадете в топ-5, то в любом случае все будут считать вас фаворитом. Но, как я всегда говорю, дело не в фаворите, а в том, насколько сильно ты готов бороться. В матчах будут сложные моменты, когда ты будешь чувствовать себя не лучшим образом, и тебе придется через это пройти. Чжэн играет в такой невероятный теннис. Мне было очень тяжело с ней играть», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

Также Соболенко отреагировала на присутствие Роджера Федерера на матче.

«Я видела его там, видела на большом экране. Я почти уверена, что он пришел посмотреть на Тиафо и Димитрова, но все равно я подумала: “Ладно, я должна показать свой лучший теннис, чтобы ему понравилось”. Я должна показать свои навыки. Ну, вы знаете, навыки слайса, выхода к сетке и все такое прочее. Да, это был приятный момент. Приятно видеть его рядом», — сказала Соболенко в интервью после матча.

Напомним, в прошлом году Соболенко дошла до финала на US Open, где проиграла американке Коко Гауфф.

Последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке в 144-й раз и завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $75 млн.