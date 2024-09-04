Американцы Тиафо и Фриц сыграют в полуфинале US Open

«Чувствую себя потрясающе. За последние пару лет я не раз выходил в четвертьфинал, но сегодня все было по-другому. Я действительно чувствую, что пришло мое время сделать еще один шаг вперед, и вполне уместно, что я делаю это здесь, на этом корте, на Открытом чемпионате США, перед этой публикой», — приводит слова Фрица пресс-служба АТР.