Американцы Тиафо и Фриц сыграют в полуфинале US Open

12-я ракетка мира Фриц обыграл в четвертьфинале четвертую ракетку мира представителя Германии Александра Зверева в четырех сетах со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4, 7:6 (7:3). Теннисисты провели на корте 3 часа 26 минут.
«Чувствую себя потрясающе. За последние пару лет я не раз выходил в четвертьфинал, но сегодня все было по-другому. Я действительно чувствую, что пришло мое время сделать еще один шаг вперед, и вполне уместно, что я делаю это здесь, на этом корте, на Открытом чемпионате США, перед этой публикой», — приводит слова Фрица пресс-служба АТР.
Фриц сыграет в полуфинале с соотечественником 20-й ракеткой мира Фрэнсисом Тиафо.
Тиафо вышел в полуфинал US Open после отказа 9-й ракетки мира болгарина Григора Димитрова продолжать матч из-за травмы. Встреча между Тиафо и Димитровым завершилась при счете 3:6, 7:6 (7:5), 6:3, 4:1. Спортсмены провели на корте 3 часа 4 минуты.
«Конечно, это не тот путь, который я хотел бы пройти. Но я счастлив, что прошел дальше. Еще один полуфинал здесь. Невероятно», — сказал Тиафо.
Впервые с 2005 года два американца встретятся в полуфинале на турнирах Большого шлема, тогда в матче на US Open сыграли Андре Агасси и Робби Джинепри. И впервые с 2006 года американский теннисист выйдет в финал соревнований в Нью-Йорке. В 2006 году финалистом Открытого чемпионата США стал американец Энди Роддик, который уступил в матче за титул швейцарцу Роджеру Федереру.
Последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке в 144-й раз и завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $75 млн.