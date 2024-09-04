Тренер Даниила Медведева сравнил его с Сальвадором Дали

«В первый день я почувствовал, что Даниилу не нравится его теннис, он жаловался. Нам пришлось попробовать что‑то еще. Решили, что надо начинать с базы, с нашей “ужасной игры” — это кодовое название между нами. Нам удалось получить точку опоры, благодаря которой мы могли наращивать обороты, минута за минутой, удар за ударом.



Даже остальная часть команды думала, что это странно, что он недостаточно бьет по мячу. Я сказал им, что не надо волноваться, Даниил точно знает, что делает. Нам просто нужно было дать ему время набрать обороты. Он умный, умеет играть в теннис. Остальное придет постепенно. Он должен был чувствовать себя хорошо. Он был доволен собой, а когда это так, вы видите лучшее из того, на что он способен.



Если бы я сравнил Даниила с художником, вы бы ожидали, что он нарисует прямую линию. Но это не про Медведева. Он делает кривые линии, и создается впечатление, что это ни на что не похоже, что это Сальвадор Дали», — приводит слова Сервара L'Equipe.