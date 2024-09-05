Медведев уступил Синнеру в четвертьфинале US Open

«Очень сложный матч, мы друг друга хорошо знаем. Играли два раза в этом году. Очень сложные первые два сета, потом мяч начал лучше лететь. Спасибо всем, кто остался тут до полуночи, я благодарен», — сказал Синнер в интервью на корте после матча.