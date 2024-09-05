Медведев уступил Синнеру в четвертьфинале US Open

Пятая ракетка мира Медведев уступил Синнеру в четырех сетах со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 4:6. Спортсмены провели на корте 2 часа 40 минут.
«Очень сложный матч, мы друг друга хорошо знаем. Играли два раза в этом году. Очень сложные первые два сета, потом мяч начал лучше лететь. Спасибо всем, кто остался тут до полуночи, я благодарен», — сказал Синнер в интервью на корте после матча.
Как сообщает Opta Ace, Синнер установил национальный рекорд после победы над Медведевым. Он стал первым итальянским теннисистом, который одержал более 10 побед подряд в матчах с соперниками из топ-10 мирового рейтинга с момента первой публикации рейтинга ATP в 1973 году.
Также 23-летний Синнер стал первым итальянским теннисистом в Открытой эре, который вышел в три и более полуфинала на турнирах Большого шлема в одном сезоне.
Янник Синнер вышел в полуфинал на всех турнирах Большого шлема в этом сезоне. Напомним, итальянец стал победителем Australian Open, а также вышел в ½ финала на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. Синнер стал четвертым действующим игроком, кому удалось это сделать. Также до всех полуфиналов на турнирах Большого шлема в одном сезоне добирались Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Марин Чилич.
В полуфинале US Open Янник Синнер сыграет с британцем Джеком Дрэйпером, который победил австралийца Алекса Де Минора. Дрэйпер стал первым британцем, вышедшим в полуфинал Открытого чемпионата США в одиночном мужском разряде после Энди Маррея в 2012 году.
Последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке в 144-й раз и завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $75 млн.