Швентек уступила американке Пегуле в четвертьфинале US Open

«С одной стороны, я говорила себе, что все еще могу хорошо играть с задней линии. У меня было много турниров, где я не очень хорошо подавала, но мне все равно удавалось побеждать.



Но, вероятно, я не нашла правильного решения, потому что не могла давить своей подачей. Кроме того, я не была настолько надежна на задней линии, чтобы иметь запасной вариант. Ты не выиграешь, если будешь допускать много ошибок, а я их допускала, и это моя вина», — приводит слова Швентек пресс-служба WTA.