Швентек уступила американке Пегуле в четвертьфинале US Open

Швентек уступила шестой ракетке мира Пегуле в двух сетах со счетом 2:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут.
«С одной стороны, я говорила себе, что все еще могу хорошо играть с задней линии. У меня было много турниров, где я не очень хорошо подавала, но мне все равно удавалось побеждать.
Но, вероятно, я не нашла правильного решения, потому что не могла давить своей подачей. Кроме того, я не была настолько надежна на задней линии, чтобы иметь запасной вариант. Ты не выиграешь, если будешь допускать много ошибок, а я их допускала, и это моя вина», — приводит слова Швентек пресс-служба WTA.
В полуфинале Джессика Пегула сыграет с чешкой Каролиной Муховой, которая одержала победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.
52-я ракетка мира Мухова стала второй теннисисткой в истории, которая вышла в полуфинал женского одиночного разряда на US Open, не одержав до этого ни одной победы на турнирах Большого шлема в сезоне. Ранее это удалось сделать американке Дженнифер Брэди. В начале года Мухова перенесла операцию на запястье и пропустила большую часть сезона.
«О, это время пролетело незаметно, и я снова чувствую себя сильной. Но когда я возвращаюсь к февралю, я должна сказать, что не всегда была настроена так позитивно. Честно говоря, были тяжелые моменты, когда я не могла двигать рукой и многого не могла делать», — сказала Мухова на послематчевой пресс-конференции.
Последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке в 144-й раз и завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $75 млн.