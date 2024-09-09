Новак Джокович опустился на четвертое место в рейтинге АТР

Напомним, в прошлом году Джокович одержал победу на US Open, а в этом сезоне 37-летний теннисист вылетел в третьем круге соревнований. Таким образом сербский спортсмен не смог защитить очки и потерял 1900 баллов, опустившись со второго на четвертое место в мировом рейтинге.
Место Джоковича занял немецкий теннисист Александр Зверев, который дошел до четвертьфинала на Открытом чемпионате США, где уступил финалисту турнира американцу Тейлору Фрицу.
26-летний Фриц поднялся с 12-го на седьмое место в обновленном рейтинге АТР.
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили свои места в мировом рейтинге. Медведев остался на пятой позиции, а Рублев на шестой.
Первое место по-прежнему занимает итальянец Янник Синнер, который стал победителем Открытого чемпионата США.
Топ-10 рейтинга АТР:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11180 баллов;
2 (4). Александр Зверев (Германия) — 7075;
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6690;
4 (2). Новак Джокович (Сербия) — 5560;
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5475;
6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4645;
7 (12). Тейлор Фриц (США) — 4060;
8 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4060;
9 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4010;
10 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3965.