Новак Джокович опустился на четвертое место в рейтинге АТР

Напомним, в прошлом году Джокович одержал победу на US Open, а в этом сезоне 37-летний теннисист вылетел в третьем круге соревнований. Таким образом сербский спортсмен не смог защитить очки и потерял 1900 баллов, опустившись со второго на четвертое место в мировом рейтинге.