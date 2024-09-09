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Новак Джокович опустился на четвертое место в рейтинге АТР

24-кратный победитель турниров Большого шлема потерял две позиции в мировом рейтинге, обновленная версия которого опубликована на сайте АТР.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, в прошлом году Джокович одержал победу на US Open, а в этом сезоне 37-летний теннисист вылетел в третьем круге соревнований. Таким образом сербский спортсмен не смог защитить очки и потерял 1900 баллов, опустившись со второго на четвертое место в мировом рейтинге.

Место Джоковича занял немецкий теннисист Александр Зверев, который дошел до четвертьфинала на Открытом чемпионате США, где уступил финалисту турнира американцу Тейлору Фрицу.

26-летний Фриц поднялся с 12-го на седьмое место в обновленном рейтинге АТР.

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили свои места в мировом рейтинге. Медведев остался на пятой позиции, а Рублев на шестой.

Первое место по-прежнему занимает итальянец Янник Синнер, который стал победителем Открытого чемпионата США.

Топ-10 рейтинга АТР:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11180 баллов;

2 (4). Александр Зверев (Германия) — 7075;

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6690;

4 (2). Новак Джокович (Сербия) — 5560;

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5475;

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4645;

7 (12). Тейлор Фриц (США) — 4060;

8 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4060;

9 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4010;

10 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3965.