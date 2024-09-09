Стало известно, сколько теннисисты из РФ заработали на US Open

Дальше всех в парном разряде дошла Вероника Кудерметова — россиянка вместе с Хао-Чин Чань из Тайваня дошла до полуфинала турнира. Они уступили Людмиле Киченок и Алене Остапенко. Дуэт из Украины и Латвии впоследствии стал победителем женского парного турнира. Кудерметова заработала в паре 190 тысяч долларов, а также она заработала 100 тысяч долларов, сыграв в одном матче одиночного разряда.