Стало известно, сколько теннисисты из РФ заработали на US Open

8 сентября завершился Открытый чемпионат США — последний теннисный турнир сезона 2024 года из серии «Большого шлема». Сумма призовых за прохождение той или иной стадии турнира На официальном сайте турнира была опубликована сумма призовых, которую получили участники US Open.
Наибольшую сумму среди россиян (530 тысяч долларов) заработал Даниил Медведев, который дошел до четвертьфинал, где уступил будущему победителю турнира итальянцу Яннику Синнеру. Вторым среди мужчин стал Андрей Рублев, который дошел до четвертого круга в одиночном разряде — 325 тысяч долларов.
Среди женщин больше всех заработали Людмила Самсонова и Диана Шнайдер, которые дошли до четвертого круга в одиночном разряде и сыграли в первом круге парного разряда, заработав в сумме по 350 тысяч долларов.
Дальше всех в парном разряде дошла Вероника Кудерметова — россиянка вместе с Хао-Чин Чань из Тайваня дошла до полуфинала турнира. Они уступили Людмиле Киченок и Алене Остапенко. Дуэт из Украины и Латвии впоследствии стал победителем женского парного турнира. Кудерметова заработала в паре 190 тысяч долларов, а также она заработала 100 тысяч долларов, сыграв в одном матче одиночного разряда.
Все россияне по итогам одиночного разряда получили 3,425 миллиона долларов, а по итогам парного — 746 тысяч долларов. В общей сложности российские спортсмены заработали более 4,1 миллиона долларов.