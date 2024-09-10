Российского теннисиста отстранили от соревнований за допинг

Как сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе, в допинг-пробе россиянина Даниила Савельева обнаружен запрещенный препарат мельдоний. Даниил Савельев сдал положительную пробу 3 июля на турнире ITF в Южной Африке.
Российский теннисист временно отстранен от соревнований с 20 августа 2024 года. Известно, что сам Савельев не стал оспаривать временное отстранение.
Савельев не добивался серьезных успехов, в мировом рейтинге в одиночном разряде его лучший результат 1580-е место, в парном — 1486-е.
Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. В марте 2016 года вещество обнаружили в допинг-пробе теннисистки Марии Шараповой, позднее она призналась в употреблении мельдония уже после того, как он стал запрещенным. Россиянку дисквалифицировали на два года, позднее CAS сократил ее отстранение до 15 месяцев.