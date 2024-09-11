В Дании выпустили две книги про теннисиста Хольгера Руне

«Для меня было важно, чтобы читатели могли почувствовать мою глубокую любовь к теннису и чтобы книги были одновременно развлекательными, визуально привлекательными и познавательными. Теннис — моя самая большая страсть. И я знаю, чему меня научил спорт. И какие удивительные впечатления подарил. Надеюсь, что книги принесут такую же радость и вдохновение всем, кто их читает. И надеюсь, что вместе мы сможем разделить страсть к теннису», — написал Руне в одной из своих соцсетей.