В Дании выпустили две книги про теннисиста Хольгера Руне

Книги получили название «Хольгер Руне — на корте и за его пределами» и «Где Хольгер Руне в мире, полном тенниса?». Последняя книга иллюстрирована и написана для детей.
«Для меня было важно, чтобы читатели могли почувствовать мою глубокую любовь к теннису и чтобы книги были одновременно развлекательными, визуально привлекательными и познавательными. Теннис — моя самая большая страсть. И я знаю, чему меня научил спорт. И какие удивительные впечатления подарил. Надеюсь, что книги принесут такую же радость и вдохновение всем, кто их читает. И надеюсь, что вместе мы сможем разделить страсть к теннису», — написал Руне в одной из своих соцсетей.
Напомним, на последнем в сезоне турнире Большого шлема — Открытом чемпионата США, Руне вылетел в первом круге, проиграв американцу Брэндону Накашиме.
Ранее на турнирах серии «Мастерс» в Монреале и Цинциннати Руне дошел до четвертьфинала и полуфинала соответственно.
Победителем US Open впервые в карьере стал итальянец Янник Синнер, обыграв в финале американца Тейлора Фрица. Для Синнера эта победа стала второй в сезоне на турнирах Большого шлема. В начале года 23-летний спортсмен выиграл титул на Открытом чемпионате Австралии.