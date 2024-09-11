Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дании выпустили две книги про теннисиста Хольгера Руне

14-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне презентовал две книги о себе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Книги получили название «Хольгер Руне — на корте и за его пределами» и «Где Хольгер Руне в мире, полном тенниса?». Последняя книга иллюстрирована и написана для детей.

«Для меня было важно, чтобы читатели могли почувствовать мою глубокую любовь к теннису и чтобы книги были одновременно развлекательными, визуально привлекательными и познавательными. Теннис — моя самая большая страсть. И я знаю, чему меня научил спорт. И какие удивительные впечатления подарил. Надеюсь, что книги принесут такую же радость и вдохновение всем, кто их читает. И надеюсь, что вместе мы сможем разделить страсть к теннису», — написал Руне в одной из своих соцсетей.

Напомним, на последнем в сезоне турнире Большого шлема — Открытом чемпионата США, Руне вылетел в первом круге, проиграв американцу Брэндону Накашиме.

Ранее на турнирах серии «Мастерс» в Монреале и Цинциннати Руне дошел до четвертьфинала и полуфинала соответственно.

Победителем US Open впервые в карьере стал итальянец Янник Синнер, обыграв в финале американца Тейлора Фрица. Для Синнера эта победа стала второй в сезоне на турнирах Большого шлема. В начале года 23-летний спортсмен выиграл титул на Открытом чемпионате Австралии.