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Елена Рыбакина снялась с девятого по счету турнира в этом году

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, снялась с турнира категории WTA 500 в Сеуле.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Турнир в Сеуле пройдет с 16 по 22 сентября. Также не примет участие в соревнованиях действующая победительница американка Джессика Пегула.

Для Рыбакиной снятие с турнира в Сеуле стало девятым в сезоне. Ранее спортсменка не участвовала в соревнованиях в Дубае, Индиан-Уэллсе, Риме, Берлине, Торонто и Олимпийских играх. Также Рыбакина отказалась от продолжения борьбы на US Open после победы в первом круге.

Напомним, перед Открытым чемпионатом США Рыбакина прекратила пятилетнее сотрудничество с хорватским специалистом Стефано Вуковым.

«Всем привет. После пяти лет сотрудничества Стефано и я больше не работаем вместе. Я благодарна ему за его работу на корте и желаю всего лучшего в будущем. Спасибо всем вам за поддержку», — написала Рыбакина в конце августа в одной из соцсетей.

Под руководством Вукова в 2019 году Рыбакина впервые вошла в топ-50 мирового рейтинга. В этом же году она выиграла свой первый титул на уровне WTA в Бухаресте и получила номинацию на премию WTA «Новичок года». В 2022 году Елена Рыбакина стала победительницей турнира Большого шлема — Уимблдона. В финале представительница Казахстана обыграла Онс Жабер из Туниса.

Также за карьеру Рыбакина выиграла турниры в Хобарте в 2020 году; Риме и Индиан-Уэллсе в 2023 году; Брисбене, Абу-Даби и Штутгарте в 2024 году.