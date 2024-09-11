Елена Рыбакина снялась с девятого по счету турнира в этом году

Турнир в Сеуле пройдет с 16 по 22 сентября. Также не примет участие в соревнованиях действующая победительница американка Джессика Пегула.
Для Рыбакиной снятие с турнира в Сеуле стало девятым в сезоне. Ранее спортсменка не участвовала в соревнованиях в Дубае, Индиан-Уэллсе, Риме, Берлине, Торонто и Олимпийских играх. Также Рыбакина отказалась от продолжения борьбы на US Open после победы в первом круге.
Напомним, перед Открытым чемпионатом США Рыбакина прекратила пятилетнее сотрудничество с хорватским специалистом Стефано Вуковым.
«Всем привет. После пяти лет сотрудничества Стефано и я больше не работаем вместе. Я благодарна ему за его работу на корте и желаю всего лучшего в будущем. Спасибо всем вам за поддержку», — написала Рыбакина в конце августа в одной из соцсетей.
Под руководством Вукова в 2019 году Рыбакина впервые вошла в топ-50 мирового рейтинга. В этом же году она выиграла свой первый титул на уровне WTA в Бухаресте и получила номинацию на премию WTA «Новичок года». В 2022 году Елена Рыбакина стала победительницей турнира Большого шлема — Уимблдона. В финале представительница Казахстана обыграла Онс Жабер из Туниса.
Также за карьеру Рыбакина выиграла турниры в Хобарте в 2020 году; Риме и Индиан-Уэллсе в 2023 году; Брисбене, Абу-Даби и Штутгарте в 2024 году.