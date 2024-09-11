Елена Рыбакина снялась с девятого по счету турнира в этом году

«Всем привет. После пяти лет сотрудничества Стефано и я больше не работаем вместе. Я благодарна ему за его работу на корте и желаю всего лучшего в будущем. Спасибо всем вам за поддержку», — написала Рыбакина в конце августа в одной из соцсетей.