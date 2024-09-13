Шарапова победила в голосовании на включение в Зал славы тенниса

В начале сентября 37‑летняя спортсменка попала в число претендентов на включение в Международный зал теннисной славы. Вместе с ней были номинированы американцы Боб и Майк Брайаны, а также канадец Даниэль Нестор. Как сообщается на официальном сайте Зала слава, благодаря голосам болельщиков Шарапова получит дополнительно три процентных пункта к общему числу голосов, Боб и Майк Брайаны — два, Нестор — один.
«Я невероятно благодарна болельщикам по всему миру, которые поддержали меня в голосовании болельщиков Международного зала теннисной славы. Быть номинированным на включение в Зал славы — огромная честь, а поддержка фанатов делает это еще более особенным», — приводит слова Шараповой официальный сайт Международного зала теннисной славы.
Таким образом, Мария станет третьим представителем России в Международном зале теннисной славы. Ранее такой чести удостоились Марат Сафин и Евгений Кафельников.
Мария Шарапова побеждала на пяти турниров Большого шлема и 36 турниров WTA в одиночном разряде. О завершении спортивной карьеры она объявила в феврале 2020 года.